Россия готовится к захвату островов на Днепре: проводит перегруппировку и разведку

По словам представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, россияне открыли новое направление для форсирования Днепра на юге Украины. Они пытаются высадиться на остров Бугаз.

"Враг пытается провести форсирование водных преград и именно сейчас открыл такое, назовем это "новое" направление. Направление, на котором он активизировался и уже за несколько дней провел несколько попыток высадиться в речной зоне - это юг Днепровской системы островов. На самом юге остров, возле населенного пункта Кизомыс, остров Бугаз", - рассказал спикер.

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