Штурм через Дніпро? Окупанти хочуть захопити плацдарм у Херсонській області, - ЗСУ

Про це заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Є інформація про те, що противник намагається зосередити певну кількість сил і засобів, але не для форсування водних перешкод, бо їх буде недостатньо, а для того, щоб проводити так звані розвідувально-пошукові дії або спроби форсувати невеликими десантними групами і захопити певний плацдарм на острівній зоні", - розповів Волошин.

Він уточнив, що окупантам навряд чи вдасться переправитися на правий берег Херсонської області. Але плацдарм на острівній зоні дасть їм змогу "здійснювати вплив" на Сили оборони, тримати під контролем Дніпро і протоки.

Також Волошин зазначив, що окупанти посилюють удари по правобережжі. Вони здебільшого використовують дрони-камікадзе та артилерію. Російська авіація часто б'є по правому берегу авіабомбами.