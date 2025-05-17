Росія готується до захоплення островів на Дніпрі: проводить перегрупування та розвідку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

Також ми писали, що російські окупанти накопичують штурмові групи на лівому березі Херсонської області. Імовірно, ворог має намір захопити плацдарм на острівній зоні.

За минулу добу зафіксовано більше чотирьох десятків таких обстрілів по 21 населеному пункту.

На півдні ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

"На Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра", - сказано у повідомленні.

За словами речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина, росіяни відкрили новий напрямок для форсування Дніпра на півдні України. Вони намагаються висадитися на острів Бугаз.

"Ворог намагається провести форсування водних перешкод і саме зараз відкрив такий, назвемо це "новий" напрямок. Напрямок, на якому він активізувався і вже за кілька днів провів декілька спроб висадитись у річковій зоні - це південь Дніпровської системи островів. На самому півдні острів, біля населеного пункту Кізомис, острів Бугаз", - розповів речник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.