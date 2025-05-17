Россия готовится к захвату островов на Днепре: проводит перегруппировку и разведку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

Также мы писали, что российские оккупанты накапливают штурмовые группы на левом берегу Херсонской области. Предположительно, враг намерен захватить плацдарм на островной зоне.

За минувшие сутки зафиксировано более четырех десятков таких обстрелов по 21 населенному пункту.

На юге враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей.

"На Приднепровском направлении противник проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра", - сказано в сообщении.

По словам представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, россияне открыли новое направление для форсирования Днепра на юге Украины. Они пытаются высадиться на остров Бугаз.

"Враг пытается провести форсирование водных преград и именно сейчас открыл такое, назовем это "новое" направление. Направление, на котором он активизировался и уже за несколько дней провел несколько попыток высадиться в речной зоне - это юг Днепровской системы островов. На самом юге остров, возле населенного пункта Кизомыс, остров Бугаз", - рассказал спикер.

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