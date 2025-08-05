Росія готується до війни в Європі: ГУР розкрило "масштабні" плани Путіна

Росія розглядає масштабну війну в Європі як невідворотну в середньостроковій перспективі.

Чи є ризик вторгнення РФ в країни Балтії і чим зможе відповісти Альянс, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Військова розвідка України заявляє, що Кремль уже формалізував відповідні плани в офіційних стратегічних документах, затверджених диктатором РФ Володимиром Путіним.

За інформацією Головного управління розвідки, у період 2030–2035 років Росія прогнозує виникнення численних збройних конфліктів за її участі - насамперед на напрямках Польщі, країн Балтії, Скандинавії та Арктики.

Всього лише на європейському напрямку російські військові нараховують до 10 потенційних війн.

Розбудова армії під майбутню агресію

Незважаючи на повномасштабну війну проти України, Москва уже реалізує масштабну реформу збройних сил.

До 2029 року планується створення двох нових військових округів - Ленінградського та Московського зі сформованими армійськими корпусами та дивізіями.

Ключовим завданням є формування потужного військового угруповання на західному стратегічному напрямку.

За даними ГУР, паралельно із реформою триває нарощення виробництва високоточного озброєння та ударних безпілотників. Оборонна промисловість РФ вже третій рік працює в режимі «воєнних рейок».

Фінансування та мобресурс

Військові витрати РФ офіційно становлять близько 130-140 млрд доларів на рік, але реальні витрати можуть бути значно більшими - зазначають у розвідці.

При цьому у Росії зберігається значний мобілізаційний потенціал - до 5 млн осіб, що, на думку ГУР, дозволяє планувати операції великого масштабу в Європі.

Риторика Кремля також не залишає сумнівів у намірах - вона дедалі частіше демонструє відверту агресію щодо країн НАТО та ЄС.