Россия готовится к войне в Европе: ГУР раскрыло "масштабные" планы Путина

Россия рассматривает масштабную войну в Европе как неотвратимую в среднесрочной перспективе.

Есть ли риск вторжения РФ в страны Балтии и чем сможет ответить Альянс, - читайте в материале РБК-Украина.

Военная разведка Украины заявляет, что Кремль уже формализовал соответствующие планы в официальных стратегических документах, утвержденных диктатором РФ Владимиром Путиным.

По информации Главного управления разведки, в период 2030-2035 годов Россия прогнозирует возникновение многочисленных вооруженных конфликтов с ее участием - прежде всего на направлениях Польши, стран Балтии, Скандинавии и Арктики.

Всего лишь на европейском направлении российские военные насчитывают до 10 потенциальных войн.

Развитие армии под будущую агрессию

Несмотря на полномасштабную войну против Украины, Москва уже реализует масштабную реформу вооруженных сил.

До 2029 года планируется создание двух новых военных округов - Ленинградского и Московского со сформированными армейскими корпусами и дивизиями.

Ключевой задачей является формирование мощной военной группировки на западном стратегическом направлении.

По данным ГУР, параллельно с реформой продолжается наращивание производства высокоточного вооружения и ударных беспилотников. Оборонная промышленность РФ уже третий год работает в режиме "военных рельсов".

Финансирование и мобресурс

Военные расходы РФ официально составляют около 130-140 млрд долларов в год, но реальные расходы могут быть значительно больше - отмечают в разведке.

При этом у России сохраняется значительный мобилизационный потенциал - до 5 млн человек, что, по мнению ГУР, позволяет планировать операции большого масштаба в Европе.

Риторика Кремля также не оставляет сомнений в намерениях - она все чаще демонстрирует откровенную агрессию в отношении стран НАТО и ЕС.