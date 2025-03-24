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Глава МЗС Польщі про загрозу Росії: ми повинні бути готові до кінця десятиліття

Понеділок 24 березня 2025 12:21
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Глава МЗС Польщі про загрозу Росії: ми повинні бути готові до кінця десятиліття Фото: Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МЗС Польщі попередив про можливість агресії з боку Росії до кінця десятиліття. Він наголосив на важливості міжнародної підтримки України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що наразі Росія не здатна перемогти Україну без зовнішньої допомоги. Однак у разі захоплення України та її ресурсів, Росія здобуде значну перевагу в силовому балансі.

Сікорський попередив про можливу "ширшу агресію" з боку Росії до кінця десятиліття. За його словами, якщо Росія поглине українську промисловість, людські ресурси та армію, це стане подією, яка значно змістить баланс сил у регіоні.

Однак Сікорський висловив оптимізм, зазначивши, що поточні переговори в Саудівській Аравії можуть призвести до важливого прориву.

Міністр підкреслив значення міжнародної підтримки для України, додавши, що Україна не є пасивною жертвою агресії, а активно бореться за свою свободу з підтримкою союзників, серед яких Європейський Союз і Польща.

Нагадаємо, що Радослав Сікорський повідомляв, що якщо Росія турбується через іноземні військові поставки під час запропонованого перемир'я з Україною, вона могла б взяти на себе ініціативу, відмовившись від постачання іранських безпілотників та північнокорейських артилерійських боєприпасів

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