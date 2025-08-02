Росія готується до війни з НАТО: Буданов розкрив головну мету трильйонного бюджету

РФ спрямовує кошти на підготовку до великої війни - найбільшу програму озброєння. За словами голови ГУР Кирила Буданова, у центрі плану протистояння з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю "Мосейчук +".

Росія реалізує найбільшу з 1980 року програму переозброєння - на суму понад 1,1 трильйона доларів.

Як заявив Буданов, ці кошти передбачено в межах системного документа, який визначає підготовку РФ до повномасштабного збройного протистояння з НАТО до 2030 року.

"Саме на це направлені всі ці дії і всі ці бюджети. Основна частина суми має бути витрачена приблизно до 2030-го року. Далі вже піде все на спад", - зазначив Буданов.

За його словами, основна частина виділених коштів має бути витрачена до 2030-го, після чого темпи витрат почнуть знижуватись.

За даними ГУР, у фокусі російських стратегічних планів - країни Балтії, Фінляндія, Норвегія та загалом північний фланг НАТО.

Саме в цьому напрямку Москва очікує потенційного зіткнення.