Росія готується до нової хвилі ударів по українській енергетиці взимку, - ISW

Минулого місяця Росія використала для обстрілів України меншу, ніж до цього, кількість ударних безпілотників типу Shahed. Це може свідчити про підготовку загарбників до масованих обстрілів української енергетики взимку.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат 10 листопада заявив, що російські війська використали близько 500 безпілотників типу Shahed у вересні 2023 року та кілька сотень - у жовтні. Він зазначив, що тенденція з маайже щоденними обстрілами зберігається, однак РФ використовує менше боєзапасів.

Військові блогери стверджували, що російські удари "шахедами" стали рідшими за останній місяць через те, що російські сили планують синхронізувати нову хвилю інтенсивних комбінованих ударів із початком майбутніх широкомасштабних наземних операцій.

РФ знову обстрілює енергетику України

Російські терористи після майже піврічної паузи взялися знову обстрілювати енергетичні об'єкти в Україні. На початку осені через російські обстріли була пошкоджена мережа у Києві, Житомирській та Хмельницькій областях.

Також нещодавно через падіння уламків "Шахеда" у Вінницькій області були знеструмлені споживачі.

Сьогодні російські загарбники вдарили по одній з українських теплоелектростанцій. Обладнання підприємства пошкоджене.

Також нагадаємо, військові попереджають, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Також видання Financial Times дізналося, як Україна готується до російських ударів по енергетиці.

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