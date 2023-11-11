Россия готовится к новой волне ударов по украинской энергетике зимой, - ISW

В прошлом месяце Россия использовала для обстрелов Украины меньшее, чем до этого количество ударных беспилотников типа Shahed. Это может свидетельствовать о подготовке захватчиков к массированным обстрелам украинской энергетики зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат 10 ноября заявил, что российские войска использовали около 500 беспилотников типа Shahed в сентябре 2023 года и несколько сотен - в октябре. Он отметил, что тенденция с почти ежедневными обстрелами сохраняется, однако РФ использует меньше боезапасов.

Военные блоггеры утверждали, что российские удары "шахедами" стали реже за последний месяц из-за того, что российские силы планируют синхронизировать новую волну интенсивных комбинированных ударов с началом будущих широкомасштабных наземных операций.

РФ снова обстреливает энергетику Украины

Российские террористы после почти полугодовой паузы принялись снова обстреливать энергетические объекты в Украине. В начале осени из-за российских обстрелов была повреждена сеть в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях.

Также недавно из-за падения обломков "Шахеда" в Винницкой области были обесточены потребители.

Сегодня российские захватчики ударили по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.

Также напомним, что военные предупреждают, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Также издание Financial Times узнало, как Украина готовится к российским ударам по энергетике.

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