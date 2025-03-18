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Росія готується до конфронтації з Європою, – фон дер Ляєн

Вівторок 18 березня 2025 18:25
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Росія готується до конфронтації з Європою, – фон дер Ляєн Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія веде підготовку для конфронтації з Європою. На її думку, епоха безпеки та миру для європейців минула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тimes.

"Епоха мирних дивідендів давно минула", - заявила президентка Єврокомісії під час виступу перед військовими курсантами в Данії.

Фон дер Ляєн попередила, що Росія "готується до майбутньої конфронтації з європейськими демократіями". За словами очільниці Єврокомісії, це пов'язано з тим, що найдавніший партнер Європи - США - зміщує свій фокус на Індо-Тихоокеанський регіон.

"Безпекову архітектуру, на яку ми покладалися, більше не можна сприймати як належне. Епоха сфер впливу та конкуренції за владу повернулася", - наголосила вона.

Через загрозу з боку Росії Європа посилює свої зусилля з допомоги України й власну обороноздатність. Видання додає, що фон дер Ляєн підтримала створення нової "спільної робочої групи з Україною", а у Брюсселі обговорюють плани щодо надання Києву двох мільйонів артилерійських снарядів цього року, а також систем протиповітряної оборони та ракет для ударів.

"Це те, що ми називаємо стратегією сталевого дикобраза", - зазначила вона.

Підтримка України і переозброєння Європи

Нагадаємо, нещодавно фон дер Ляєн заявила, що Європа підтримуватиме зміцнення України та ЗСУ і водночас посилить власні оборонні зусилля.

"Ми підтримуватимемо зміцнення України та її Збройних сил відповідно до нашої "стратегії дикобраза". Нарешті, ми активізуємо оборонні зусилля Європи в рамках програми "Переозброєння Європи", збільшивши витрати на оборону", - розповіла Урсула фон дер Ляєн.

Раніше, на безпековому саміті у Лондоні, голова Європейської комісії заявила, що Україну потрібно поставити в позицію сили. Це необхідно зробити шляхом надання країні засобів захисту, які перетворять її на умовного "сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками".

Разом з тим президентка Єврокомісії заявила, що Європу необхідно терміново переозброїти. Пізніше вона представила відповідний план.

Він передбачає мобілізацію 800 млрд євро і включає кредитування на 150 млрд для оборонних потреб. Кошти будуть використані для виробництва засобів ППО та модернізації оборонної інфраструктури серед країн-членів Євросоюзу. Пізніше усі 27 країн-членів ЄС погодили план переозброєння Європи.

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Російська Федерація Урсула фон дер Ляйєн
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