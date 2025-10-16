Росія готується до другої фази військової агресії, - міністр оборони Фінляндії

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен вважає, що Росія нарощує війська поблизу кордонів ЄС та готується до другої фази військової агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Антті Хякканен переконаний, що навіть після закінчення війни в Україні Росія все ще становитиме загрозу для Європи.

"Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії. Після закінчення війни в Україні для НАТО існують реальні загрози", - заявив він на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО у Брюсселі 15 жовтня.

Хякканен вказав на модернізацію військ Росії та нарощування військ "поблизу наших кордонів" як на ознаки цього.

Перед зустріччю міністрів оборони країни НАТО Хякканен заявив, що Фінляндія приєднається до PURL - закупівлі американської зброї для України.

Також він сказав, що цього тижня буде оприлюднено інформацію про новий пакет допомоги для України від Фінляндії.