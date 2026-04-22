Росія готує новий податок на тлі зростання військового бюджету

Уряд РФ розглядає введення нового податку на надприбутки для низки сировинних компаній і банків на тлі збільшення військових витрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.
За даними Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до обговорення, цей захід розглядають як спосіб закрити дефіцит бюджету, який збільшився на тлі зростання військових витрат.
Міністерство фінансів РФ аналізує можливість нового фіскального інструменту в умовах триваючої повномасштабної війни проти України. При цьому остаточних рішень поки що не ухвалено.
Серед потенційних платників називають великих гравців сировинного сектору, включно із золотодобувною компанією "Полюс", гірничо-металургійним гігантом "Норнікель", а також низкою великих банків.
Йдеться про разове або додаткове вилучення частини прибутку, отриманого в сприятливих ринкових умовах.
Минулого року російська економіка, орієнтована на військові витрати, сповільнила темпи зростання, а дефіцит бюджету збільшився.
Це вже призвело до пошуку нових джерел доходів, включно з підвищенням податку на додану вартість з поточного року.
Раніше, у 2023 році, влада вже запроваджувала разовий збір на надприбуток для великих компаній, щоб компенсувати бюджетний тиск після початку війни.
Наразі Мінфін орієнтується на дефіцит бюджету на рівні близько 1,6% ВВП у поточному році після 2,6% у 2025 році.
Ініціатива обговорюється на тлі ознак охолодження російської економіки.
За оцінками, у першому кварталі зафіксовано скорочення ВВП, а промислове виробництво знизилося майже на 2% у перші два місяці року - уперше з початку 2023-го.
Додатковим сигналом стало погіршення ділового клімату: відповідний індекс уперше з початку війни пішов у негативну зону.
Обговорення нових податків активізувалося після закритої зустрічі президента Володимира Путіна з російськими мільярдерами в березні.
За даними ЗМІ, там обговорювали можливі добровільні та примусові внески бізнесу до бюджету, проте підтвердження конкретних сум офіційно немає.
На тлі високої ключової ставки і зниження попиту під тиском перебувають сталеливарна, вугільна та роздрібна галузі.
Водночас частина експортно орієнтованих секторів продовжує демонструвати стійкість завдяки зовнішній кон'юнктурі.
