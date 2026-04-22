Россия готовит новый налог на фоне роста военного бюджета

ПФравительство РФ рассматривает введение нового налога на сверхдоходы для ряда сырьевых компаний и банков на фоне увеличения военных расходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
В России изучают вариант введения дополнительного сбора на непредвиденные доходы для отдельных сырьевых корпораций и банков.
По данным Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к обсуждению, эта мера рассматривается как способ закрыть дефицит бюджета, который увеличился на фоне роста военных затрат.
Министерство финансов РФ анализирует возможность нового фискального инструмента в условиях продолжающейся полномасштабной войны против Украины. При этом окончательные решения пока не приняты.
Среди потенциальных плательщиков называются крупные игроки сырьевого сектора, включая золотодобывающую компанию "Полюс", горно-металлургический гигант "Норникель", а также ряд крупных банков.
Речь идет о разовом или дополнительном изъятии части прибыли, полученной в благоприятных рыночных условиях.
В прошлом году российская экономика, ориентированная на военные расходы, замедлила темпы роста, а дефицит бюджета увеличился.
Это уже привело к поиску новых источников доходов, включая повышение налога на добавленную стоимость с текущего года.
Ранее, в 2023 году, власти уже вводили разовый сбор на сверхприбыль для крупных компаний, чтобы компенсировать бюджетное давление после начала войны.
Сейчас Минфин ориентируется на дефицит бюджета на уровне около 1,6% ВВП в текущем году после 2,6% в 2025 году.
Инициатива обсуждается на фоне признаков охлаждения российской экономики.
По оценкам, в первом квартале зафиксировано сокращение ВВП, а промышленное производство снизилось почти на 2% в первые два месяца года — впервые с начала 2023-го.
Дополнительным сигналом стало ухудшение делового климата: соответствующий индекс впервые с начала войны ушел в отрицательную зону.
Обсуждение новых налогов активизировалось после закрытой встречи президента Владимира Путина с российскими миллиардерами в марте.
По данным СМИ, там обсуждались возможные добровольные и принудительные взносы бизнеса в бюджет, однако подтверждения конкретных сумм официально нет.
На фоне высокой ключевой ставки и снижения спроса под давлением находятся сталелитейная, угольная и розничная отрасли.
В то же время часть экспортно ориентированных секторов продолжает демонстрировать устойчивость благодаря внешней конъюнктуре.
