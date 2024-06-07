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Росія готує нові ІПСО проти військового керівництва України за 15 млн доларів, - ГУР

Фото: Росія готує нові ІПСО проти військових України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія готує нові інформаційні операції проти військового керівництва України. Окупанти виділили на кампанію 15 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Як зазначає ГУР, чергова хвиля інформаційно-психологічних операцій буде спрямована на дискредитацію військового керівництва України, зокрема проти української воєнної розвідки.

На реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 мільйонів доларів. За даними розвідки, агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати виготовлення та поширення у медіапросторі України та західних держав відповідних  матеріалів.

Це будуть статті та "фільми", в яких планують розкрити дані співробітників ГУР, які координують бойову роботу спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України.

Мета ворожих ІПСО:

  • дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників;
  • блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви;
  • створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

 

"Майдан-3"

У лютому 2024 року керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія планує масштабну дискредитаційну кампанію проти України. Росіяни очікували, що вона мгла призвести до державного перевороту в Україні. Тому кампанія отримала назву "Майдан-3".

Пізніше у розвідці пояснили, що окупанти планували поширювати велику кількість ІПСО, зокрема і в західних ЗМІ, щоб дискредитувати керівництво України.

Також у ГУР повідомляли, що Росія готує нові ІПСО на липень 2024 року. Для цього загарбники навіть шукали уламки від ракет Patriot на окупованих територіях України.

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