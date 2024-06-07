Россия готовит новые ИПСО против военного руководства Украины за 15 млн долларов, - ГУР

"Майдан-3"

В феврале 2024 года руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия планирует масштабную дискредитационную кампанию против Украины. Россияне ожидали, что она могла привести к государственному перевороту в Украине. Поэтому кампания получила название "Майдан-3".

Позже в разведке объяснили, что оккупанты планировали распространять большое количество ИПСО, в том числе и в западных СМИ, чтобы дискредитировать руководство Украины.

Также в ГУР сообщали, что Россия готовит новые ИПСО на июль 2024 года. Для этого захватчики даже искали обломки от ракет Patriot на оккупированных территориях Украины.

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