Найдорожче в історії. Буданов розповів про нове російське ІПСО "Майдан-3"

Російська Федерація планувала запустити наймасштабніше ІПСО, яке повинне було призвести до нового державного перевороту в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказав начальник ГУР Кирило Буданов на форумі "Україна. Рік 2024".

За словами Буданова, це мала бути найдорожча в своїй історії інформаційно-психологічна операція.

"Вони не знайшли нічого кращого, як назвати цю операцію "Майдан-3" - вона так офіційно в їхніх документах і називалася. Це максимально дорога операція для них і вона вже практично провалилася", - розповів керівник розвідки.

В рамках цієї операції Росія планувала створити ситуацію, при якій можна було б поставити під сумнів легітимність прийняття рішень в Україні в період після 20 травня цього року. Росіяни розраховували на певну смуту в українському суспільстві у звʼязку з цим, яка буде спроектована на наше військо.

Посіявши двоякі думки в нашій армії, РФ хотіла в першій половині червня завдавати поразки на сході. Для цього окупантам мала допомогти заздалегідь розхитана ситуація в армії.

"Але вони не зможуть завдавати поразки, і ця їхня спецоперація вже провалилася", - заявив Буданов.

Фейки росіян

Нагадаємо, останнім часом російські пропагандисти все частіше розповсюджують фейки, пов'язані з війною проти України.

Зокрема, нещодавно ворог вигадав, що в Україні почали вручати повістки за допомогою додатку "Дія". Така інформація виявилася хибною.

Також пропагандисти розповсюджували відео в соцмережах з нібито заявою президента України Володимира Зеленського про "скасування військового стану в 10 областях". Воно було фейковим.

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