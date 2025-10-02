Росія готує небезпечний запуск реактора на ЗАЕС, - Сибіга

Як передає РБК-Україна , про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х .

За його словами, Росія навмисно знеструмила Запорізьку АЕС.

Це було вручну здійснене відключення, яке мало характер випробування, оскільки Росія готується знову підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми.

"Наступний крок Росії буде ще небезпечнішим: запуск реактора під окупацією - без належного охолодження, без відповідних ліцензій та наглядових процедур. Це безвідповідальний крок, зроблений лише для того, щоб продемонструвати контроль Путіна", - зазначив Сибіга.

За його словами, такі безвідповідальні дії Росії збільшують ризик ядерних інцидентів.

Міністр зазначив, що Запорізьку АЕС треба розглядати як військовий маневр.

"Кожен крок Росії - це не тільки смертельний ризик, але й шлях до катастрофи. Нещодавній блекаут на Чорнобильській АЕС, спричинений російським ударом по підстанції, ще раз продемонстрував, як Москва використовує ядерну безпеку як зброю", - наголосив він.

Сибіга зазначив, що Україна закликає МАГАТЕ, його держави-члени та всіх відповідних партнерів вжити всіх можливих заходів, включаючи гарантії безпеки, тимчасові вікна припинення вогню, безперешкодний доступ для ремонтних бригад та надання спеціалізованого обладнання, щоб дозволити негайне проведення відновлювальних робіт на залишковій резервній лінії та швидке відновлення численних незалежних зовнішніх джерел живлення до ЗАЕС.