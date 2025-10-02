ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Россия готовит опасный запуск реактора на ЗАЭС, - Сибига

Четверг 02 октября 2025 20:16
UA EN RU
Россия готовит опасный запуск реактора на ЗАЭС, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Россия готовится повторно подключить оккупированную Запорожскую атомную электростанцию к собственной энергосистеме. Следующий шаг - опасный запуск реактора.

Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х.

По его словам, Россия намеренно обесточила Запорожскую АЭС.

Это было вручную осуществлено отключение, которое имело характер испытания, поскольку Россия готовится снова подключить ЗАЭС к своей энергосистеме.

"Следующий шаг России будет еще опаснее: запуск реактора под оккупацией - без надлежащего охлаждения, без соответствующих лицензий и надзорных процедур. Это безответственный шаг, сделанный только для того, чтобы продемонстрировать контроль Путина", - отметил Сибига.

По его словам, такие безответственные действия России увеличивают риск ядерных инцидентов.

Министр отметил, что Запорожскую АЭС надо рассматривать как военный маневр.

"Каждый шаг России - это не только смертельный риск, но и путь к катастрофе. Недавний блэкаут на Чернобыльской АЭС, вызванный российским ударом по подстанции, еще раз продемонстрировал, как Москва использует ядерную безопасность как оружие", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что Украина призывает МАГАТЭ, его государства-члены и всех соответствующих партнеров принять все возможные меры, включая гарантии безопасности, временные окна прекращения огня, беспрепятственный доступ для ремонтных бригад и предоставление специализированного оборудования, чтобы позволить немедленное проведение восстановительных работ на остаточной резервной линии и быстрое восстановление многочисленных независимых внешних источников питания к ЗАЭС.

Блэкаут на ЗАЭС

Напомним, 23 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции произошел уже десятый с начала полномасштабной войны блэкаут. При этом захватчики умышленно не подключают станцию к энергоснабжению.

В компании уточнили, что перестала работать последняя внешняя линия электропередач, которая соединяет станцию с украинской энергетической системой.

Поэтому ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.

Такая ситуация может привести к ядерной аварии. Внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения ядерных реакторов.

Вчера в МАГАТЭ отметили, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной из-за блэкаута. Может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.

В Госатомрегулирования отметили, что без электроснабжения на ЗАЭС произойдет ядерная авария.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МИД Украины Андрей Сибига Война в Украине
Новости
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным