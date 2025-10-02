Россия готовит опасный запуск реактора на ЗАЭС, - Сибига

Как передает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х .

По его словам, Россия намеренно обесточила Запорожскую АЭС.

Это было вручную осуществлено отключение, которое имело характер испытания, поскольку Россия готовится снова подключить ЗАЭС к своей энергосистеме.

"Следующий шаг России будет еще опаснее: запуск реактора под оккупацией - без надлежащего охлаждения, без соответствующих лицензий и надзорных процедур. Это безответственный шаг, сделанный только для того, чтобы продемонстрировать контроль Путина", - отметил Сибига.

По его словам, такие безответственные действия России увеличивают риск ядерных инцидентов.

Министр отметил, что Запорожскую АЭС надо рассматривать как военный маневр.

"Каждый шаг России - это не только смертельный риск, но и путь к катастрофе. Недавний блэкаут на Чернобыльской АЭС, вызванный российским ударом по подстанции, еще раз продемонстрировал, как Москва использует ядерную безопасность как оружие", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что Украина призывает МАГАТЭ, его государства-члены и всех соответствующих партнеров принять все возможные меры, включая гарантии безопасности, временные окна прекращения огня, беспрепятственный доступ для ремонтных бригад и предоставление специализированного оборудования, чтобы позволить немедленное проведение восстановительных работ на остаточной резервной линии и быстрое восстановление многочисленных независимых внешних источников питания к ЗАЭС.