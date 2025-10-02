Россия готовит опасный запуск реактора на ЗАЭС, - Сибига
Россия готовится повторно подключить оккупированную Запорожскую атомную электростанцию к собственной энергосистеме. Следующий шаг - опасный запуск реактора.
Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х.
По его словам, Россия намеренно обесточила Запорожскую АЭС.
Это было вручную осуществлено отключение, которое имело характер испытания, поскольку Россия готовится снова подключить ЗАЭС к своей энергосистеме.
"Следующий шаг России будет еще опаснее: запуск реактора под оккупацией - без надлежащего охлаждения, без соответствующих лицензий и надзорных процедур. Это безответственный шаг, сделанный только для того, чтобы продемонстрировать контроль Путина", - отметил Сибига.
По его словам, такие безответственные действия России увеличивают риск ядерных инцидентов.
Министр отметил, что Запорожскую АЭС надо рассматривать как военный маневр.
"Каждый шаг России - это не только смертельный риск, но и путь к катастрофе. Недавний блэкаут на Чернобыльской АЭС, вызванный российским ударом по подстанции, еще раз продемонстрировал, как Москва использует ядерную безопасность как оружие", - подчеркнул он.
Сибига отметил, что Украина призывает МАГАТЭ, его государства-члены и всех соответствующих партнеров принять все возможные меры, включая гарантии безопасности, временные окна прекращения огня, беспрепятственный доступ для ремонтных бригад и предоставление специализированного оборудования, чтобы позволить немедленное проведение восстановительных работ на остаточной резервной линии и быстрое восстановление многочисленных независимых внешних источников питания к ЗАЭС.
Блэкаут на ЗАЭС
Напомним, 23 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции произошел уже десятый с начала полномасштабной войны блэкаут. При этом захватчики умышленно не подключают станцию к энергоснабжению.
В компании уточнили, что перестала работать последняя внешняя линия электропередач, которая соединяет станцию с украинской энергетической системой.
Поэтому ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.
Такая ситуация может привести к ядерной аварии. Внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения ядерных реакторов.
Вчера в МАГАТЭ отметили, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной из-за блэкаута. Может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.
В Госатомрегулирования отметили, что без электроснабжения на ЗАЭС произойдет ядерная авария.