Прикордонники уразили російський "Град" на околицях Костянтинівки (відео)

Костянтинівка, Донецька область, Неділя 11 січня 2026 08:50
Прикордонники уразили російський "Град" на околицях Костянтинівки (відео) Ілюстративне фото: прикордонники уразили російський "Град" на околицях Костянтинівки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На околицях Костянтинівки прикордонники підрозділу "Фенікс" уразили російську реактивну систему залпового вогню "Град" та знищили ворожий танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"На околицях Костянтинівки прикордонники підрозділу "Фенікс" уразили російський "Град" - пекельна машина не доїхала до місця призначення й не встигла завдати шкоди мирному населенню та Силам оборони", - йдеться в повідомленні. Також було знищено замаскований танк противника.

У Держприкордонслужбі зазначили, що на Торецькому напрямку пілоти "Фенікса" ведуть цілодобову роботу з винищення ворожих штурмовиків, засобів та техніки окупантів, а також ріжуть логістику противника.

Під ніж ідуть автівки, вантажівки, квадроцикли - усе, чим ворог намагається доправити на свої позиції живу силу та боєприпаси.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 218 940 військових.

Зокрема, втрати російських загарбників за минулу добу склали 1130 осіб.

Також вчора українські воїни знешкодили 11 танків, три бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 654 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 134 одиниці автомобільної техніки окупантів.

