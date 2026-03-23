Росія готує масований удар: Зеленський дав розпорядження ППО

Голова української держави попросив українців звертати увагу на повітряні тривоги.

"Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну", - наголосив Зеленський.

Чутки про новий удар

Варто зауважити, що попередження про загрозу нового масованого удару російських окупантів сьогодні, 23 березня, оприлюднили моніторингові канали.

Також з'явилися чутки, що солдати РФ можуть атакувати залізничний вокзал Києва. Це нібито одна з пріоритетних цілей.

У відповідь на таку інформацію в УЗ наголосили, що київський вокзал є пріоритетною метою для росіян від початку повномасштабної війни. У компанії закликали українців зберігати спокій.