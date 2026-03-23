Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия готовит массированный удар: Зеленский дал распоряжение ПВО

21:10 23.03.2026 Пн
2 мин
Президент обратился к украинцам с важным призывом
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)

Российские оккупанты могут готовить новый массированный удар по Украине. На это указывает информация разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: РФ разрабатывает новую версию ракеты? Что говорят эксперты об угрозе наземных пусков Х-101

Глава украинского государства попросил украинцев обращать внимание на воздушные тревоги.

"Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину", - подчеркнул Зеленский.

Слухи о новом ударе

Стоит заметить, что предупреждение об угрозе нового массированного удара российских оккупантов сегодня, 23 марта, обнародовали мониторинговые каналы.

Также появились слухи, что солдаты РФ могут атаковать железнодорожный вокзал Киева. Это якобы одна из приоритетных целей.

В ответ на такую информацию в УЗ подчеркнули, что киевский вокзал является приоритетной целью для россиян с начала полномасштабной войны. В компании призвали украинцев сохранять спокойствие.

Об угрозе нового удара оккупантов предупреждала и глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. По ее словам, враг, в частности, может атаковать западные области.

К слову, Россия последний раз наносила массированный удар по Украине в ночь на 14 марта. Тогда враг применил 430 ударных дронов и десятки ракет.

