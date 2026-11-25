Крім того, на межі жовтня та листопада спецслужби РФ планували диверсію з великою кількістю жертв у Польщі, неподалік кордону з Калінінградською областю. Відповідальність за неї мали намір покласти на Україну.

Зазначимо, українська розвідка попереджала про підготовку Росією нових провокацій, спрямованих на дестабілізацію Європи. Їхня мета - скорочення або припинення підтримки України, а також залякування урядів та суспільства ЄС.