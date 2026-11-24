Британський бізнес, який пов'язаний з допомогою Силам оборони України, отримав попередження від уряду та розвідки. Йдеться про посилення російських диверсій та підпалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Британії.

РФ посилить диверсії у Британії

У спільному попередженні британського Кабміну, міністерства оборони, Національного управління з питань захисту (NPSA), підрозділу MI5, наголошується актуальна загроза від РФ на території Британії.

"Компанії мають діяти зараз, щоб зменшити можливості для ворожих суб’єктів ідентифікувати організацію чи співробітників як цілі, провести розвідку та здійснити напади на людей, об’єкти чи операції", - йдеться у заяві.

У попередженні вказується, що впродовж останніх місяців почастішали спроби РФ "здійснювати диверсії проти європейських об'єктів, пов'язаних з обороною". Мова йде, до прикладу, про підпали.

Така діяльність спрямована на підрив підтримки України та може включати інші ворожі дії, такі як залякування, шпигунство та інформаційні операції, заявили в уряді.

"Якщо ваша організація підтримує військові закупівлі або постачає обладнання збройним силам України, вона може стати мішенню. Це включає організації з ланцюгу постачання", - йдеться у дописі.

Що робити компаніям

У попередженні окреслено низку заходів для зменшення загрози російського саботажу:

мінімізація поширення "непотрібної публічної інформації",

застосування "орієнтованого на безпеку підходу до власних комунікацій та діяльності в Інтернеті".

Організаціям радять навчити свій персонал:

розпізнавати ворожу розвідку,

захищати особисту безпеку,

вчасно повідомляти про проблеми.

Також рекомендується захистити найважливіші активи, регулярно переглядати записи відеоспостереження, забезпечити контроль доступу, а також відпрацювати "процедури реагування на підозрілу діяльність".