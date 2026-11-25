Кроме того, на рубеже октября и ноября спецслужбы РФ планировали диверсию с большим количеством жертв в Польше, недалеко от границы с Калининградской областью. Ответственность за нее намеревались возложить на Украину.

Отметим, что украинская разведка предупреждала о подготовке Россией новых провокаций, направленных на дестабилизацию Европы. Их цель - сокращение или прекращение поддержки Украины, а также запугивание правительств и общества ЕС.