Російські спецслужби на межі жовтня і листопада планували диверсію з великою кількістю жертв на території Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ, у якій хотіли звинуватити Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

Видання отримало цю інформацію від високопосадовців, пов’язаних із силовими структурами та обізнаних із перебігом превентивної операції, яку проводили протягом останніх двох тижнів.

Попередження про заплановану провокацію надійшло від спецслужб партнерів, однак також на неї вказували аналітики польської розвідки.

"Ми мали інформацію про конкретні об’єкти, де мав статися напад. Росіяни розраховували на велику кількість жертв", - розповів один зі співрозмовників видання.

Інше джерело зазначило, що це мало нагадувати так звану глівіцьку провокацію (німецька операція під чужим прапором, проведена 31 серпня 1939 року - ред.).

"Звісно, тих, хто перетнув би кордон, найімовірніше, застрелили б або ж при них знайшли б докази того, що вони були з України. Метою було припинити допомогу Україні", - додав співрозмовник видання.

Польські спецслужби почали діяти після того, як на російському боці кордону з’явилися офіцери спецслужб, які координують подібні диверсійні операції. Такими операціями займаються співробітники зовнішньої військової розвідки РФ.

Саме тому наприкінці жовтня прикордонні відділки поліції посилили правоохоронцями з інших регіонів Польщі. Також посилили підрозділи Прикордонної служби.

У цей район направили додаткових співробітників Агентства внутрішньої безпеки. У Вармінсько-Мазурському воєводстві організували навчання сил спеціального призначення. Навчання в регіоні провели й Сили територіальної оборони.

Метою було стримування, але також і можливість дій на випередження.

Видання запитало у міністра-координатора спецслужб Томаша Семоняка, чи планували росіяни здійснити в Польщі терористичний акт на об’єкті, де могла перебувати велика кількість людей.

"Я не знаю відповіді на таке запитання, адже про це потрібно було б запитувати росіян. А вони зазвичай не зізнаються у плануванні таких дій. Навіть якщо ми маємо таку інформацію, то не ділимося нею", - відповів він.

Водночас Семоняк додав, що "якщо ми вжили певних заходів, то тому, що визнали загрозу реальною".

"На мою думку, у цьому випадку всі вжиті заходи були адекватними. Наявні підстави свідчили про те, що загрозу оцінили як реальну", - зазначив міністр.