Росія готує дітей до війни дронів: британська розвідка розкрила деталі навчання
Росія активно впроваджує в систему освіти навчання дітей та молоді управлінню дронами. Такі курси проходять уже більш ніж у 500 школах і 30 коледжах, де створено практичні центри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter (X).
Повідомляється, що понад 2,5 тисячі вчителів підготовлено для викладання в цій сфері. Ці заходи пов'язані з планом міністра освіти Валерія Фалькова, який ще в травні 2024 року заявив про намір підготувати до 2030 року один мільйон фахівців із БПЛА.
Путін створює окремі війська дронів
Володимир Путін у червні заявив, що в Росії триває створення окремого роду військ безпілотних систем у складі збройних сил. Це вказує на стратегічний намір Кремля розвивати автономні технології та інтегрувати їх у військову доктрину.
За оцінкою британської розвідки, такі кроки демонструють подальшу мілітаризацію російського суспільства через освіту.
Наслідки для війни проти України
Експерти зазначають, що зростання підготовки у сфері БПЛА безпосередньо пов'язане з війною проти України. Росія враховує досвід застосування дронів у бойових діях і має намір значно збільшити їх використання.
У розвідці підкреслюють: Москва практично напевно прагне розширити як масштаби, так і можливості свого дронового арсеналу в довгостроковій перспективі. Це посилює загрозу як для України, так і для безпеки всього регіону.
Раніше британська розвідка повідомляла, що російська система освіти стає дедалі більш політизованою, мілітаризованою та ідеологізованою відповідно до цілей Путіна.
За даними Левада-центру, підтримка війни проти України серед жителів Росії залишається на максимальних рівнях. У липні 2025 року рівень схвалення зріс до 78% порівняно з 74% у червні. Частка противників війни залишилася на рівні 16%.