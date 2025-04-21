Москва готує з юних жителів Росії агресивних націоналістів, - британська розвідка

Російська система освіти стає дедалі більш політизованою, мілітаризованою та ідеологізованою відповідно до цілей російської держави. Триває тенденція, яка помітно посилилася після незаконного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).

Як зазначається у зведенні, незалежне російське ЗМІ "Верстка" повідомляє про зростаючу поширеність текстів на підтримку так званої "спеціальної військової операції", спрямованої проти Заходу. Пропагують радянську літературу і патріотичні/проросійські військові тексти в школах.

"Верстка" також наводить приклади, коли російська влада наказує прибрати з підручників згадки про "Україну".

За даними британської розвідки, російська держава прагне використовувати систему освіти для формування більш мілітаризованого, націоналістичного суспільства. У Молодіжній стратегії до 2024 року йдеться про важливість "підвищення престижу військової служби та надання підтримки молодим військовослужбовцям та їхнім сім'ям".

Майже напевно мета полягає в тому, щоб сприяти як глибшій підтримці незаконної війни Росії проти України, так і більшій готовності молодих людей долучитися до армії, що зазнає значних втрат. Ці зусилля також спрямовані на те, щоб прищепити російській молоді неприйняття законно встановленої та міжнародно визнаної основи державності та суверенітету України, йдеться в повідомленні.

"Цілком імовірно, що політизація і мілітаризація російської освіти в поєднанні зі зростаючою ідеологічною індоктринацією російських дітей і молоді загалом призведе до збереження агресивного, експансіоністського російського націоналізму в довгостроковій перспективі", - зазначають у Міноборони Британії.