Більшість жителів Росії за війну з Україною, вважають її успішною, але хочуть переговорів

Підтримка війни проти України серед жителів Росії залишається на максимальних рівнях. Дві третини хочуть переговорів на своїх умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані незалежного "Левада-центру".

У липні 2025 року рівень підтримки війни зріс до 78% порівняно з 74% у червні. Частка противників війни залишилася на рівні 16%.



Як і раніше, дві третини жителів Росії (63%) вважають, що наразі слід переходити до мирних переговорів, а не продовжувати військові дії. Максимальні значення цього показника фіксуються протягом трьох місяців поспіль.

За продовження військових дій виступають третина опитаних 31%, як і двома місяцями раніше.



Уявлення про успішність війни значимо не змінюється з осені минулого року. Більшість опитаних вважають, що війна просувається успішно - 69%, а 17% респондентів говорять про протилежне.



Більшість респондентів стурбовані тим, що останніми місяцями цивільні аеропорти в європейській частині Росії дедалі частіше змушені переривати свою роботу через атаки українських безпілотників - е 76%.

Не викликають занепокоєння події, що відбуваються, у чверті опитаних (23%).



Відповідальність за проблеми в роботі аеропортів опитані покладають головним чином на українську сторону е 56%.

Кожен п'ятий каже, що відповідальність за те, що відбувається, лежить на федеральній владі, яка надмірно перестраховується, а кожен десятий вважає, що винна адміністрація аеропортів, які не можуть грамотно налагодити роботу в умовах обмежень.



Опитування "Левада-центру" проведено з 22 до 30 липня 2025 року серед 1611 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.