Россия готовит детей к войне дронов: британская разведка раскрыла детали обучения

Россия активно внедряет в систему образования обучение детей и молодежи управлению дронами. Такие курсы проходят уже более чем в 500 школах и 30 колледжах, где созданы практические центры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter ( X ).

Сообщается, что свыше 2,5 тысячи учителей подготовлены для преподавания в этой сфере. Эти меры связаны с планом министра образования Валерия Фалькова, который еще в мае 2024 года заявил о намерении подготовить до 2030 года один миллион специалистов по БПЛА.

Путин создает отдельные войска дронов

Владимир Путин в июне заявил, что в России идет создание отдельного рода войск беспилотных систем в составе вооруженных сил. Это указывает на стратегическое намерение Кремля развивать автономные технологии и интегрировать их в военную доктрину.

По оценке британской разведки, такие шаги демонстрируют дальнейшую милитаризацию российского общества через образование.

Последствия для войны против Украины

Эксперты отмечают, что рост подготовки в сфере БПЛА напрямую связан с войной против Украины. Россия учитывает опыт применения дронов в боевых действиях и намерена значительно увеличить их использование.

В разведке подчеркивают: Москва практически наверняка стремится расширить как масштабы, так и возможности своего дронового арсенала в долгосрочной перспективе. Это усиливает угрозу как для Украины, так и для безопасности всего региона.