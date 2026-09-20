Летіли тисячі дронів і ракети: Росія визнала масштабну атаку України

20 вересня Україна здійснила одну з наймасштабніших атак на Росію, під час якої застосувала понад дві тисячі ударних дронів, а також ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міністерства оборони РФ.

У ворожому оборонному відомстві поскаржилися, що Сили оборони України намагалися зірвати вибори до Державної думи Росії.

МО РФ визнало, що Україна здійснювала масовану атаку на територію країни-агресорки протягом 19 та 20 вересня.

Ворог стверджує, що цього разу ЗСУ застосували величезну кількість ударних дронів, а також ракети "Фламінго".

Міністерство оборони Росії традиційно не розкриває точну кількість засобів ураження, які застосувала Україна під час повітряного нападу.

Попри це, у відомстві не приховують, що йдеться про понад 2 тисячі безпілотників.

Так, МО РФ стверджує, що російська ППО нібито змогла знищити та подавити 1951 український дрон протягом однієї доби.

Також вороже міністерство запевняє, що, мовляв, було знешкоджено 8 ракет "Фламінго".

"Ще одна запущена противником крилата ракета відхилилася від курсу та впала в безлюдній місцевості", - заявили в Міноборони РФ, однак жодних доказів не надали.

Як виявилося, 20 вересня російська ППО намагалася збивати українські дрони над територіями:

Бєлгородської;

Брянської;

Калузької;

Курської;

Орловської;

Тульської областей;

Московського регіону;

окупованого Криму;

акваторією Чорного моря.

На тлі останніх подій російська влада традиційно анонсувала помсту за масштабну атаку України.

"Збройні сили Російської Федерації продовжать та посилять удари високоточною зброєю по військових об'єктах у Києві", - цинічно заявили в МО РФ.