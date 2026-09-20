Летіли тисячі дронів і ракети: Росія визнала масштабну атаку України
20 вересня Україна здійснила одну з наймасштабніших атак на Росію, під час якої застосувала понад дві тисячі ударних дронів, а також ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міністерства оборони РФ.
У ворожому оборонному відомстві поскаржилися, що Сили оборони України намагалися зірвати вибори до Державної думи Росії.
МО РФ визнало, що Україна здійснювала масовану атаку на територію країни-агресорки протягом 19 та 20 вересня.
Ворог стверджує, що цього разу ЗСУ застосували величезну кількість ударних дронів, а також ракети "Фламінго".
Міністерство оборони Росії традиційно не розкриває точну кількість засобів ураження, які застосувала Україна під час повітряного нападу.
Попри це, у відомстві не приховують, що йдеться про понад 2 тисячі безпілотників.
Так, МО РФ стверджує, що російська ППО нібито змогла знищити та подавити 1951 український дрон протягом однієї доби.
Також вороже міністерство запевняє, що, мовляв, було знешкоджено 8 ракет "Фламінго".
"Ще одна запущена противником крилата ракета відхилилася від курсу та впала в безлюдній місцевості", - заявили в Міноборони РФ, однак жодних доказів не надали.
Як виявилося, 20 вересня російська ППО намагалася збивати українські дрони над територіями:
- Бєлгородської;
- Брянської;
- Калузької;
- Курської;
- Орловської;
- Тульської областей;
- Московського регіону;
- окупованого Криму;
- акваторією Чорного моря.
На тлі останніх подій російська влада традиційно анонсувала помсту за масштабну атаку України.
"Збройні сили Російської Федерації продовжать та посилять удари високоточною зброєю по військових об'єктах у Києві", - цинічно заявили в МО РФ.
Раніше РБК-Україна розповідало, що вночі 20 вересня ЗСУ здійснили наймасштабнішу атаку на Москву за весь час війни.
Згодом президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що цього разу Сили оборони застосували дрони, "Фламінго" та Pelican.
На тлі останніх подій в Москві почався справжній авіаційний колапс.