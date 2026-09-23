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Россия готовит баллистический удар по Украине в ближайшие дни, - ЦПД

19:55 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Россия готовит баллистический удар по Украине в ближайшие дни, - ЦПД Фото: РФ готовит новый баллистический удар (Getty Images)
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Россия готовит новый баллистический обстрел территории Украины, фиксируются соответствующие признаки подготовки.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам Коваленко, на фоне подготовки к очередной атаке российские "дипломаты" сознательно пытаются выиграть время по любым реальным шагам, направленным на прекращение огня.

Он подчеркнул, что реальное прекращение боевых действий не входит в реалистическую зону интересов агрессора.

В этой связи руководитель ЦПИ призвал граждан быть особенно внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги в течение ближайших дней.

Напомним, ночью 20 сентября Силы обороны Украины провели массированную атаку на объекты в России, применив более двух тысяч ударных беспилотников и ракеты.

По данным российской стороны, удары стали одной из самых масштабных атак с начала полномасштабного вторжения.

В частности, под ударом находилась система логистики и нефтяной промышленности в Московском регионе.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, во время атаки украинские силы применили дроны и ракеты "Фламинго" и Pelican, нанеся ущерб объектам, поддерживавшим военную машину РФ.

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