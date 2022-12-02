Росія готова вивести війська з Запорізької АЕС, але є умова, - "Медуза"

Джерела видання, близькі до Кремля та уряду РФ, стверджують, що Росія не збирається повністю залишати Запорізьку область. Проте Москва готова вивести війська з ЗАЕС. Станцію нібито можуть повернути під контроль України або передати МАГАТЕ

За даними "Медузи", російське керівництво розраховує в обмін повноцінно відновити постачання газу та нафти через Україну до Європи. Кремль нібито хоче одержати гарантії безперебійного транзиту.

"Качати і продавати (нафту і газ - ред.) дуже важливо для російського бюджету", - сказав співрозмовник, близький до Кремля.

Російська влада поки відкидає таку можливість і заперечує, що готується до виведення військ з території Запорізької АЕС.

Чому Росія готова до такої угоди

Варто зазначити, що через Україну проходить південна гілка трубопроводу "Дружба". По ньому російська нафта постачається до Угорщини, Словаччини, Чехії та Польщі. Приблизно третина всіх постачань нафти до Європи припадає саме на "Дружбу".

Українська ділянка трубопроводу належить "Укртранснафті", а з середини листопада постачання йдуть з перебоями через ракетні атаки. При цьому з 5 грудня "Дружба" стане головним способом постачання російської нафти до ЄС, оскільки санкції набудуть чинності.

Нагадаємо, раніше голова "Енергоатому" Петро Котін заявив, що окупанти можуть залишити Запорізьку АЕС. Також про це повідомляв Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 1 грудня.

При цьому в Кремлі заперечують, що збираються виводити війська з території ЗАЕС.

Сьогодні гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що рішення щодо безпеки Запорізької АЕС може бути вже до кінця року.

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