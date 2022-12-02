Россия готова вывести войска с Запорожской АЭС, но есть условие, - "Медуза"

Источники издание, близкие к Кремлю и правительству РФ, утверждают, что Россия не собирается полностью оставлять Запорожскую область. Однако Москва готова вывести войска с ЗАЭС. Станцию якобы могут вернуть под контроль Украины или передать МАГАТЭ.

По данным "Медузы", российское руководство рассчитывает в обмен полноценно возобновить поставки газа и нефти через Украину в Европу. Кремль якобы хочет получить гарантии бесперебойного транзита.

"Качать и продавать (нефть и газ - ред.) очень важно для российского бюджета", - сказал собеседник, близкий к Кремлю.

Российские власти пока отвергают такую возможность и отрицают, что готовятся к выводу войск с территории Запорожской АЭС.

Почему Россия готова к такой сделке

Стоит отметить, что через Украину проходит южная ветка трубопровода "Дружба". По нему российская нефть поставляется в Венгрию, Словакию, Чехию и Польшу. Примерно треть всех поставок нефти в Европу приходится именно на "Дружбу".

Украинский участок трубопровода принадлежит "Укртранснафте", а с середины ноября поставки идут с перебоями из-за ракетных атак. При этом с 5 декабря "Дружба" станет главным способом поставок российской нефти в ЕС, поскольку санкции вступят в силу.

Напомним, ранее глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что оккупанты могут покинуть Запорожскую АЭС. Также об этом сообщал Генштаб ВСУ в вечерней сводке 1 декабря.

При этом в Кремле отрицают, что собираются выводить войска с территории ЗАЭС.

Сегодня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что решение по безопасности Запорожской АЭС может быть уже до конца года.

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