У Путіна прокоментували відхід окупантів із Запорізької АЕС

У Кремлі заперечують, що російські військові готуються залишити Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

"Не потрібно шукати якихось ознак там, де їх немає і бути не може", - заявив він, прокоментувавши нещодавню тезу президента НАЕК "Енергоатому" Петра Котіна про підготовку окупантів до відходу із ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що російські військові можуть готуватися до виходу із території Запорізької атомної електростанції.

При цьому радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що окупанти не зможуть утримати Запорізьку АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів Росії.

Водночас окупанти не допускають до робочих місць працівників Запорізької АЕС через відмову співпрацювати із загарбниками.

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