Росія глушить GPS та з'язок у сусідів-країн НАТО, - ISW

Європейські держави вздовж західного кордону Росії та Балтійського моря, включаючи країни Балтії, Фінляндію, Польщу та Швецію, повідомили про різке зростання кількості глушінь та підміни сигналів GPS та інших систем в останні місяці, а також збільшення кількості російських установок радіоелектронної боротьби (РЕБ) у прикордонних районах.

Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія 23 червня надіслали до Міжнародного союзу телекомунікацій лист про посилення радіонавігаційних перешкод.

Естонський регулятор підтвердив, що 85% рейсів у країні стикаються з перебоями сигналу і спостерігається значна кількість "підміни" координат.

У липні Литва звинуватила Росію в організації сплеску глушіння GPS, що призвело до 22-кратного збільшення кількості подібних інцидентів у порівнянні з попереднім роком.

Проукраїнське розслідувальне видання "Точний" 15 серпня повідомило: супутникові знімки вказують на те, що Росія будує кругову антенну решітку, призначену для радіорозвідки або зв'язку, на південь від Черняховська Калінінградської області, за 25 кілометрів від польського кордону.

Розслідувачі оцінили, що вона може дозволити Росії контролювати зв'язок НАТО у Східній Європі та Балтійському морі, зв'язуватися з підводними човнами, що діють у Балтійському морі або північній частині Атлантичного океану, та підтримувати пасивний збір розвідувальних даних.