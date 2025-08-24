Россия глушит GPS и связь у соседей-стран НАТО, - ISW

Европейские страны, имеющие границу с Россией, сообщают о глушении GPS и связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и отчет Института изучения войны (ISW).
Европейские государства вдоль западной границы России и Балтийского моря, включая страны Балтии, Финляндию, Польшу и Швецию, сообщили о резком росте количества глушений и подмены сигналов GPS и других систем в последние месяцы, а также увеличение количества российских установок радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничных районах.
Литва, Латвия, Эстония и Финляндия 23 июня направили в Международный союз телекоммуникаций письмо об усилении радионавигационных помех.
Эстонский регулятор подтвердил, что 85% рейсов в стране сталкиваются с перебоями сигнала и наблюдается значительное количество "подмены" координат.
В июле Литва обвинила Россию в организации всплеска глушения GPS, что привело к 22-кратному увеличению количества подобных инцидентов по сравнению с предыдущим годом.
Проукраинское расследовательское издание "Точный" 15 августа сообщило: спутниковые снимки указывают на то, что Россия строит круговую антенную решетку, предназначенную для радиоразведки или связи, к югу от Черняховска Калининградской области, в 25 километрах от польской границы.
Расследователи оценили, что она может позволить России контролировать связь НАТО в Восточной Европе и Балтийском море, связываться с подводными лодками, действующими в Балтийском море или северной части Атлантического океана, и поддерживать пассивный сбор разведывательных данных.
Как ранее писало РБК-Украина со ссылкой на Politiko, Россия глушит GPS-сигналы для самолетов над Балтийским регионом. Помехи сконцентрированы в Калининградской области РФ.
Европейская организация по безопасности аэронавигации отмечает, что такие случаи неуклонно растут с января 2022 года.
В январе 2024 года Институт изучения войны писал, что в Польше и Балтийском регионе были зафиксированы масштабные сбои в работе систем GPS. Тогда не исключалось, что это следствие работы в регионе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Позже в Эстонии обвинили Россию в том, что она стоит за увеличением случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружения в Восточной Европе.