Россия глушит GPS и связь у соседей-стран НАТО, - ISW

Европейские государства вдоль западной границы России и Балтийского моря, включая страны Балтии, Финляндию, Польшу и Швецию, сообщили о резком росте количества глушений и подмены сигналов GPS и других систем в последние месяцы, а также увеличение количества российских установок радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничных районах.

Литва, Латвия, Эстония и Финляндия 23 июня направили в Международный союз телекоммуникаций письмо об усилении радионавигационных помех.

Эстонский регулятор подтвердил, что 85% рейсов в стране сталкиваются с перебоями сигнала и наблюдается значительное количество "подмены" координат.

В июле Литва обвинила Россию в организации всплеска глушения GPS, что привело к 22-кратному увеличению количества подобных инцидентов по сравнению с предыдущим годом.

Проукраинское расследовательское издание "Точный" 15 августа сообщило: спутниковые снимки указывают на то, что Россия строит круговую антенную решетку, предназначенную для радиоразведки или связи, к югу от Черняховска Калининградской области, в 25 километрах от польской границы.

Расследователи оценили, что она может позволить России контролировать связь НАТО в Восточной Европе и Балтийском море, связываться с подводными лодками, действующими в Балтийском море или северной части Атлантического океана, и поддерживать пассивный сбор разведывательных данных.