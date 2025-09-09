Росія є загрозою не лише для Європи, - Кошта

Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що Росія загрожує не лише на європейському континенті, а й у Тихому океані, і в США повинні про це пам'ятати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника.
За його словами, країни, що стурбовані безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні, мають зважати на російську загрозу.
"Росія є загрозою не лише для Європи. Росія - це міжконтинентальна країна, оскільки частина Росії - в Європі, а інша - в Азії, отже, вона має кордони в Балтійському морі, а також у Тихому океані", - заявив очільник Європейської ради на пресконференції з головою латвійського уряду Евікою Сілінєю.
У цьому контексті він додав, що той, хто стурбований безпекою в Тихому океані, має також бути стурбований загрозою з боку РФ. Сполучені Штати, вважає Кошта, ніколи не повинні про це забувати.
Також чиновник додав, що учасники "коаліції рішучих" працюють над залученням якомога більшої кількості учасників з-поза меж ЄС, у тому числі Норвегії, Ісландії, Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії та інших.
Коаліція, за його словами, також прагне "забезпечити підтримку Сполучених Штатів щодо надійних гарантій безпеки для мирної угоди в Україні".
Ще голова Євроради наголосив на необхідності співпраці з Вашингтоном для стабілізації партнерських відносин.
Нагадаємо, що голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв погрожував Фінляндії, використовуючи риторику, яку Кремль раніше застосовував для виправдання вторгнення в Україну.
Також варто згадати заяву президента Володимира Зеленського про те, що РФ готує нові військові операції на території Європи. Голова держави озвучив це після доповіді керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Європі також почали побоюватися агресії Москви.
Як наслідок, низка країн Європи активно зайнялась укріпленням своєї армії та навіть підготувала плани та стратегії відбиття можливого нападу.
Наприклад, німецька армія розробила стратегічний документ, в якому визначила Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та Європи загалом. Країна готує бункери та сховища на випадок вторгнення.
Польща також готується до потенційної війни з Росією. В країні створили курси з військової підготовки дорослого населення, до яких можуть приєднатися як чоловіки, так і жінки.
Ми також повідомляли наприкінці серпня, що Литва встановила "зуби дракона" поруч із кордоном РФ і Білорусі. Їх поставили в низці невикористовуваних контрольно-пропускних пунктів.