Зеленський після доповіді Буданова: Росія готує нові операції в Європі, є докази

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в його Telegram-каналі .

Як зазначив Зеленський, він сьогодні заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Той розповів багато деталей щодо ситуації в Росії, у російському оборонному комплексі.

"Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій", - заявив президент.

Водночас, за його словами, українська розвідка фіксує "подальший інтелектуальний регрес" російського керівництва.

"Маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи. Фіксуємо також і дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску", - додав він.

Зеленський наголосив, що Україна буде інформувати своїх партнерів про факти, які отримала розвідка, а також готує спільні рішення на для спільного захисту. Зокрема, з Британією та Європейським союзом.