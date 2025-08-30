ua en ru
Готується до війни? Литва поставила "зуби дракона" біля кордону з Росією і Білоруссю

Субота 30 серпня 2025 21:47
Готується до війни? Литва поставила "зуби дракона" біля кордону з Росією і Білоруссю Фото: блоки поставили в кількох локаціях (facebook.com/kariuomene)
Автор: Едуард Ткач

Цього тижня Литва встановила "зуби дракона" поруч із кордоном РФ і Білорусі. Їх поставили в низці невикористовуваних контрольно-пропускних пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook сторінку Литовської армії.

"Зуби дракона" розміщені на невикористовуваних прикордонних пунктах Шумскас, Лаворішкес, Райгардас, Латежеріс на кордоні з Білоруссю, а також на невикористовуваному прикордонному пункті Романішкес на кордоні з Росією та в деяких інших місцях", - ідеться в публікації.

Фото: процес встановлення огорож (facebook.com/kariuomene)

Там уточнили, що ці заходи не пов'язані з навчаннями "Захід". Це планові заходи в рамках проєкту Балтійської лінії оборони. Йдеться про проєкт країн Балтії та Польщі, який має знизити ризик наземного вторгнення РФ.

"Це - невелика частина довгострокового плану контрмобільності, який знизить і обмежить можливості військової техніки фізично в'їхати на територію Литви з боку Білорусі та Росії", - пояснили в литовській армії.

Крім того, найближчим часом військовим разом з іншими держустановами оцінюватимуть інші прикордонні території, де незабаром теж може бути обмежена мобільність.

Литва посилює кордон

Нагадаємо, в березні цього року міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що її країна збирається замінувати кордон з Росією і Білоруссю.

Крім того, в травні парламент Литви підтримав вихід з договору про протипіхотні міни. Причиною стала стурбованість військовою загрозою з боку РФ.

