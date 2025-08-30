Готується до війни? Литва поставила "зуби дракона" біля кордону з Росією і Білоруссю
Цього тижня Литва встановила "зуби дракона" поруч із кордоном РФ і Білорусі. Їх поставили в низці невикористовуваних контрольно-пропускних пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook сторінку Литовської армії.
"Зуби дракона" розміщені на невикористовуваних прикордонних пунктах Шумскас, Лаворішкес, Райгардас, Латежеріс на кордоні з Білоруссю, а також на невикористовуваному прикордонному пункті Романішкес на кордоні з Росією та в деяких інших місцях", - ідеться в публікації.
Там уточнили, що ці заходи не пов'язані з навчаннями "Захід". Це планові заходи в рамках проєкту Балтійської лінії оборони. Йдеться про проєкт країн Балтії та Польщі, який має знизити ризик наземного вторгнення РФ.
"Це - невелика частина довгострокового плану контрмобільності, який знизить і обмежить можливості військової техніки фізично в'їхати на територію Литви з боку Білорусі та Росії", - пояснили в литовській армії.
Крім того, найближчим часом військовим разом з іншими держустановами оцінюватимуть інші прикордонні території, де незабаром теж може бути обмежена мобільність.
Литва посилює кордон
Нагадаємо, в березні цього року міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що її країна збирається замінувати кордон з Росією і Білоруссю.
Крім того, в травні парламент Литви підтримав вихід з договору про протипіхотні міни. Причиною стала стурбованість військовою загрозою з боку РФ.