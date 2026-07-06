Росія двічі атакувала об'єкт "Нафтогазу" на Харківщині, він зупинився

Нагадаємо, 4 липня російські дрони атакували газовидобувний актив Групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Після удару на підприємстві сталася пожежа, а його роботу довелося зупинити.

Того ж тижня під російськими ударами опинилися й цивільні об'єкти "Укрнафти". З 2 по 5 липня росіяни атакували виробничий об'єкт видобутку на Сумщині та три автозаправні комплекси у Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях.

Найважчі наслідки були на Миколаївщині: внаслідок удару дрона по АЗК загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.