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Росія двічі атакувала об'єкт "Нафтогазу" на Харківщині, він зупинився

16:30 06.07.2026 Пн
2 хв
Після першого удару на об'єкті спалахнула пожежа, та росіяни вирішили завдати ще більше руйнувань
aimg Марія Науменко
Фото: працівник Групи "Нафтогаз" біля газовидобувного обладнання (naftogaz.com)

Російські війська зранку 6 липня двічі атакували газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Харківщині. Після ударів роботу родовища зупинили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Групи "Нафтогаз".

Росіяни почали масовано бити по газовидобувних об'єктах компанії на Харківщині після комбінованої нічної атаки на Київ.

На одному з об'єктів виникла пожежа. Постраждав працівник підприємства, йому надали домедичну допомогу та госпіталізували.

Згодом російські війська завдали повторного удару. У "Нафтогазі" зазначили, що ворог намагався спричинити ще більші руйнування.

Обстріл триває, тому персонал перебуває в укритті. Оцінити всі наслідки атаки зможуть після відбою повітряної тривоги в регіоні.

Роботу атакованого об'єкта зупинили.

Нагадаємо, 4 липня російські дрони атакували газовидобувний актив Групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Після удару на підприємстві сталася пожежа, а його роботу довелося зупинити.

Того ж тижня під російськими ударами опинилися й цивільні об'єкти "Укрнафти". З 2 по 5 липня росіяни атакували виробничий об'єкт видобутку на Сумщині та три автозаправні комплекси у Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях.

Найважчі наслідки були на Миколаївщині: внаслідок удару дрона по АЗК загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.

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Російська ФедераціяУкраїнаХарківНафтогаз УкраїниГаз