RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия дважды атаковала объект "Нафтогаза" на Харьковщине, он остановился

16:30 06.07.2026 Пн
2 мин
После первого удара на объекте вспыхнул пожар, но россияне решили нанести еще большее разрушение
aimg Мария Науменко
Фото: работник Группы "Нафтогаз" возле газодобывающего оборудования (naftogaz.com)

Российские войска утром 6 июля дважды атаковали газодобывающий объект "Нафтогаза" на Харьковщине. После ударов месторождения остановили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Группы "Нафтогаз".

Россияне начали массированно бить по газодобывающим объектам компании в Харьковской области после комбинированной ночной атаки на Киев.

На одном из объектов возник пожар. Пострадал работник предприятия, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Впоследствии российские войска нанесли повторный удар. В "Нафтогазе" отметили, что враг пытался повлечь за собой еще большие разрушения.

Обстрел продолжается, поэтому персонал находится в укрытии. Оценить все последствия атаки могут после отбоя воздушной тревоги в регионе.

Работу атакуемого объекта остановили.

Напомним, 4 июля российские дроны атаковали газодобывающий актив Группы "Нафтогаз" в Полтавской области . После удара на предприятии произошел пожар, а его работу пришлось остановить.

На той же неделе под российскими ударами оказались и гражданские объекты "Укрнафты" . Со 2 по 5 июля россияне атаковали производственный объект добычи в Сумской области и три автозаправочных комплекса в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Самые тяжелые последствия были на Николаевщине: в результате удара дрона по АЗК погиб один человек, еще двое получили ранения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаХарьковНафтогаз УкраиныГаз