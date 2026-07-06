Росія двічі атакувала об'єкт "Нафтогазу" на Харківщині, він зупинився

Російські війська зранку 6 липня двічі атакували газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Харківщині. Після ударів роботу родовища зупинили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Групи " Нафтогаз ".

Обстріл триває, тому персонал перебуває в укритті. Оцінити всі наслідки атаки зможуть після відбою повітряної тривоги в регіоні.

Згодом російські війська завдали повторного удару. У "Нафтогазі" зазначили, що ворог намагався спричинити ще більші руйнування.

На одному з об'єктів виникла пожежа. Постраждав працівник підприємства, йому надали домедичну допомогу та госпіталізували.

Росіяни почали масовано бити по газовидобувних об'єктах компанії на Харківщині після комбінованої нічної атаки на Київ.

Нагадаємо, 4 липня російські дрони атакували газовидобувний актив Групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Після удару на підприємстві сталася пожежа, а його роботу довелося зупинити.

Того ж тижня під російськими ударами опинилися й цивільні об'єкти "Укрнафти". З 2 по 5 липня росіяни атакували виробничий об'єкт видобутку на Сумщині та три автозаправні комплекси у Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях.

Найважчі наслідки були на Миколаївщині: внаслідок удару дрона по АЗК загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.