Росія двічі атакувала об'єкт "Нафтогазу" на Харківщині, він зупинився
Російські війська зранку 6 липня двічі атакували газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Харківщині. Після ударів роботу родовища зупинили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Групи "Нафтогаз".
Росіяни почали масовано бити по газовидобувних об'єктах компанії на Харківщині після комбінованої нічної атаки на Київ.
На одному з об'єктів виникла пожежа. Постраждав працівник підприємства, йому надали домедичну допомогу та госпіталізували.
Згодом російські війська завдали повторного удару. У "Нафтогазі" зазначили, що ворог намагався спричинити ще більші руйнування.
Обстріл триває, тому персонал перебуває в укритті. Оцінити всі наслідки атаки зможуть після відбою повітряної тривоги в регіоні.
Роботу атакованого об'єкта зупинили.
Нагадаємо, 4 липня російські дрони атакували газовидобувний актив Групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Після удару на підприємстві сталася пожежа, а його роботу довелося зупинити.
Того ж тижня під російськими ударами опинилися й цивільні об'єкти "Укрнафти". З 2 по 5 липня росіяни атакували виробничий об'єкт видобутку на Сумщині та три автозаправні комплекси у Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях.
Найважчі наслідки були на Миколаївщині: внаслідок удару дрона по АЗК загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.