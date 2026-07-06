Россия дважды атаковала объект "Нафтогаза" на Харьковщине, он остановился

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Группы " Нафтогаз ".

Обстрел продолжается, поэтому персонал находится в укрытии. Оценить все последствия атаки могут после отбоя воздушной тревоги в регионе.

Впоследствии российские войска нанесли повторный удар. В "Нафтогазе" отметили, что враг пытался повлечь за собой еще большие разрушения.

На одном из объектов возник пожар. Пострадал работник предприятия, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Россияне начали массированно бить по газодобывающим объектам компании в Харьковской области после комбинированной ночной атаки на Киев.

Напомним, 4 июля российские дроны атаковали газодобывающий актив Группы "Нафтогаз" в Полтавской области . После удара на предприятии произошел пожар, а его работу пришлось остановить.

На той же неделе под российскими ударами оказались и гражданские объекты "Укрнафты" . Со 2 по 5 июля россияне атаковали производственный объект добычи в Сумской области и три автозаправочных комплекса в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Самые тяжелые последствия были на Николаевщине: в результате удара дрона по АЗК погиб один человек, еще двое получили ранения.