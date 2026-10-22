Росія другу ніч поспіль атакувала харчове підприємство "Титан" на Одещині

В Одеській області російські війська дві ночі поспіль атакували харчове підприємство "Титан", що випускає м’ясо-молочну продукцію під брендом "Кілія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами Кіпера, цієї ночі під атакою опинилося цивільне підприємство, яке виробляє продукти харчування. Через влучання майже повністю вигоріла адміністративна будівля.

Пожежа наразі ліквідована. Постраждалих немає.

За даними місцевих ЗМІ, під ударом перебував завод "Титан". Він розташований в Кілійській громаді Ізмаїльського району Одеської області.

Фото: наслідки удару по заводу "Титан" (t.me/odeskaODA)

Повідомляється, що підприємство зазнало російської атаки й попередньої ночі.

Тоді внаслідок удару було знищено всі запаси сировини й продукції, призначені для виробництва, а виробничі потужності зазнали серйозних пошкоджень. Збитки від атаки напередодні оцінили більш ніж у 260 млн гривень.

ТОВ "Титан" близько 30 років виготовляє м’ясо-молочну та хлібобулочну продукцію, а також напівфабрикати. Її реалізують у більшості регіонів України та за кордоном.

Після ударів подальша робота підприємства опинилася під питанням.