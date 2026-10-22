Россия вторую ночь подряд атаковала пищевое предприятие "Титан" в Одесской области

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В Одесской области российские войска две ночи подряд атаковали пищевое предприятие "Титан", производящее мясо-молочную продукцию под брендом "Килия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

По словам Кипера, этой ночью под атакой оказалось гражданское предприятие, производящее продукты питания. Из-за попадания почти полностью выгорело административное здание. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. По данным местных СМИ, под ударом находился завод "Титан". Он расположен в Килийской общине Измаильского района Одесской области. Фото: последствия удара по заводу "Титан" (t.me/odeskaODA) Сообщается, что предприятие подверглось российской атаке и предыдущей ночью. Тогда в результате удара были уничтожены все запасы сырья и продукции, предназначенные для производства, а производственные мощности получили серьезные повреждения. Ущерб от атаки накануне оценили более чем в 260 млн. гривен. ООО "Титан" около 30 лет производит мясо-молочную и хлебобулочную продукцию, а также полуфабрикаты. Ее реализуют в большинстве регионов Украины и за границей. После ударов дальнейшая работа предприятия оказалась под вопросом.