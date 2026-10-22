РФ уночі вдарила по Україні різними типами ракет і дронів, багато влучань
Минулої ночі Росія здійснила чергову масовану атаку на різні регіони України, однак головним напрямком удару знову став Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Чим РФ била по Україні уночі 21-22 жовтня:
- ракетами: "Іскандер-М", С-400, "Циркон" та "Онікс". Їх запускали з території Курської, Брянської та Ростовської областей РФ.
- безпілотниками: 210 ударних БпЛА, зокрема Shahed (серед них 110 реактивних), "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори типу "Пародія". Запуски здійснювалися з районів Міллерового, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталового в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму
Цього разу ворожий удар разом відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 Сили ППО встигли знешкодити 181 ворожий безпілотник типу Shahed, "Гербера" та інших типів. Серед них 87 реактивних дронів.
Ще 10 ударних БпЛА досі знаходяться у небі - їх намагаються знищити.
Також вказано, що відбулося влучання російських засобів ураження на 32 локаціях. Ще на восьми - упали уламки збитих цілей.
Нагадаємо, нова ворожа атака на Київ обірвала життя однієї людини. Також відомо про понад 20 потерпілих, серед них - діти.
Також РБК-Україна розповідало про наслідки ударів РФ по Кременчуці.