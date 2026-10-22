ua en ru
Чт, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ уночі вдарила по Україні різними типами ракет і дронів, багато влучань

09:27 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
РФ уночі вдарила по Україні різними типами ракет і дронів, багато влучань Фото: ППО знешкодила більшість дронів РФ (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Минулої ночі Росія здійснила чергову масовану атаку на різні регіони України, однак головним напрямком удару знову став Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Чим РФ била по Україні уночі 21-22 жовтня:

  • ракетами: "Іскандер-М", С-400, "Циркон" та "Онікс". Їх запускали з території Курської, Брянської та Ростовської областей РФ.
  • безпілотниками: 210 ударних БпЛА, зокрема Shahed (серед них 110 реактивних), "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори типу "Пародія". Запуски здійснювалися з районів Міллерового, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталового в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму

Цього разу ворожий удар разом відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 Сили ППО встигли знешкодити 181 ворожий безпілотник типу Shahed, "Гербера" та інших типів. Серед них 87 реактивних дронів.

Ще 10 ударних БпЛА досі знаходяться у небі - їх намагаються знищити.

Також вказано, що відбулося влучання російських засобів ураження на 32 локаціях. Ще на восьми - упали уламки збитих цілей.

Нагадаємо, нова ворожа атака на Київ обірвала життя однієї людини. Також відомо про понад 20 потерпілих, серед них - діти.

Також РБК-Україна розповідало про наслідки ударів РФ по Кременчуці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти України Атака дронів Ракетна атака ППО
Новини
Атака РФ на Київ: є жертва та 22 постраждалих, зокрема діти (фото)
Атака РФ на Київ: є жертва та 22 постраждалих, зокрема діти (фото)
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком