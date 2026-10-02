Росія другий день поспіль б'є по Південному мосту

"Знову влучання в Південний міст. Нагадаю, міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро", - зазначив він.

Кличко додав, що екстрені служби вже прямують на місце "прильоту".

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили двома дронами по Південному мосту у Києві. Внаслідок ворожої атаки було зупинено рух наземного транспорту і метро.

Зазначимо, цієї ночі російські війська знову атакували Південний міст. Перед цим, ввечері внаслідок удару по мосту було пошкоджено опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.