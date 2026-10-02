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Росія другий день поспіль б'є по Південному мосту

17:57 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Південний міст у Києві (РБК-Україна)

Російські окупанти у п'ятницю, 2 жовтня, в черговий раз вдарили по Південному мосту у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.

"Знову влучання в Південний міст. Нагадаю, міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро", - зазначив він.

Кличко додав, що екстрені служби вже прямують на місце "прильоту".

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили двома дронами по Південному мосту у Києві. Внаслідок ворожої атаки було зупинено рух наземного транспорту і метро.

Зазначимо, цієї ночі російські війська знову атакували Південний міст. Перед цим, ввечері внаслідок удару по мосту було пошкоджено опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.

Крім того, в КМДА повідомили, що у столиці змінили та відновили рух низки автобусних і тролейбусних маршрутів через перекриття Подільського мосту.

Про те, що відбувається у столиці та як курсує транспорт - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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КиївВіталий КличкоЮжный мостВійна в Україні