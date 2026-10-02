Россия второй день подряд бьет по Южному мосту

"Снова попадание в Южный мост. Напомню, мост после нескольких атак врага пока закрыт для движения автотранспорта и метро", - отметил он.

Кличко добавил, что экстренные службы уже направляются на место "прилета".

Напомним, вчера россияне ударили двумя дронами по Южному мосту в Киеве. В результате вражеской атаки было остановлено движение наземного транспорта и метро.

Отметим, этой ночью российские войска снова атаковали Южный мост. Перед этим, вечером в результате удара по мосту были повреждены опора, дорожное полотно и защитное заграждение метрополитена.