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Россия второй день подряд бьет по Южному мосту

17:57 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Южный мост в Киеве (РБК-Украина)

Российские оккупанты в пятницу, 2 октября, в очередной раз ударили по Южному мосту в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.

"Снова попадание в Южный мост. Напомню, мост после нескольких атак врага пока закрыт для движения автотранспорта и метро", - отметил он.

Кличко добавил, что экстренные службы уже направляются на место "прилета".

Напомним, вчера россияне ударили двумя дронами по Южному мосту в Киеве. В результате вражеской атаки было остановлено движение наземного транспорта и метро.

Отметим, этой ночью российские войска снова атаковали Южный мост. Перед этим, вечером в результате удара по мосту были повреждены опора, дорожное полотно и защитное заграждение метрополитена.

Кроме того, в КГГА сообщили, что в столице изменили и возобновили движение ряда автобусных и троллейбусных маршрутов из-за перекрытия Подольского моста.

О том, что происходит в столице и как курсирует транспорт - читайте в материале РБК-Украина.

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