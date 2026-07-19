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Російські КАБи зруйнували два поверхи п'ятиповерхівки в Запоріжжі, є загиблі

19:30 19.07.2026 Нд
1 хв
Під завалами зруйнованих поверхів досі шукають людей
aimg Валерія Абабіна
Російські КАБи зруйнували два поверхи п'ятиповерхівки в Запоріжжі, є загиблі Фото: Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)
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У Запоріжжі внаслідок удару російських керованих авіабомб загинули двоє людей, ще щонайменше десятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку. У сусідній дев'ятиповерхівці пошкоджені вікна та балкони. Є руйнування і в приватному секторі.

Рятувальна операція триває - під завалами досі перебувають люди.

фото: Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

"Під завалами досі залишаються люди. Рятувальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше їх деблокувати", - йдеться в повідомленні.

Крім житлових будинків, під удар потрапив термінал логістичного оператора - там триває пожежа.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще щонайменше десятеро отримали поранення. На місцях працюють усі екстрені служби, аби надати допомогу кожному, кому вона потрібна.

Нагадаємо, вчора 18 липня росіяни цілий день атакували місто - тоді КАБи били по приватному сектору, а безпілотник підпалив підприємство харчової промисловості. Днем раніше, 16 липня, три керовані авіабомби зруйнували приватні будинки - тоді загинули двоє людей.

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