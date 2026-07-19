Російські КАБи зруйнували два поверхи п'ятиповерхівки в Запоріжжі, є загиблі

У Запоріжжі внаслідок удару російських керованих авіабомб загинули двоє людей, ще щонайменше десятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку. У сусідній дев'ятиповерхівці пошкоджені вікна та балкони. Є руйнування і в приватному секторі.

Рятувальна операція триває - під завалами досі перебувають люди.

фото: Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

"Під завалами досі залишаються люди. Рятувальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше їх деблокувати", - йдеться в повідомленні.

Крім житлових будинків, під удар потрапив термінал логістичного оператора - там триває пожежа.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще щонайменше десятеро отримали поранення. На місцях працюють усі екстрені служби, аби надати допомогу кожному, кому вона потрібна.